Hancko Juventus svolta clamorosa nel futuro del difensore | contatti costanti con quel club! Cosa sta succedendo

Un clamoroso sviluppo segna il futuro di David Hancko, difensore del Feyenoord, con contatti incessanti tra la Juventus e un altro club. Cosa si nasconde dietro questa situazione? La Redazione di JuventusNews24 analizza i possibili scenari che potrebbero influenzare il calciomercato bianconero e il destino di Hancko a Torino.

Hancko Juventus, svolta clamorosa nel futuro del difensore del Feyenoord: contatti costanti con quel club! Cosa sta succedendo e i possibili scenari. Il calciomercato Juventus potrebbe veder sfumare proprio sul più bello la possibilità di portare a Torino David Hancko, difensore di proprietà del Feyenoord ormai da diverso tempo nel mirino del club bianconero. Sembrava tutto o quasi apparecchiato per un suo sbarco a Torino nelle prossime settimane. Tuttavia, stando a quanto riportato da Matteo Moretto su X, sulle sue tracce c’è ora l’ Al Nassr: il club arabo mantiene vivi i contatti con il giocatore, con la speranza di riuscire a convincerlo. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hancko Juventus, svolta clamorosa nel futuro del difensore: contatti costanti con quel club! Cosa sta succedendo

Hancko Juve, svolta clamorosa nel futuro del centrale: i bianconeri abbandonano definitivamente questa pista? Ultime

Come scrive juventusnews24.com: Possibile svolta nel futuro di David Hancko, uno degli obiettivi individuati dal calciomercato Juve per completare il reparto difensivo in vista delle prossime sessioni. Come riportato da Tuttosport l ...

Hancko, scelta clamorosa

Da tuttojuve.com: Le elevate richieste economiche del Feyenoord avevano già frenato il suo arrivo a Madrid mesi fa, ma ora l'ostacolo per Hancko alla Juventus è grande. Ci sarebbe, infatti, il ...

Juventus rivede le strategie difensive: Hancko non è più una priorità

Come scrive europacalcio.it: La Juventus, attraverso il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ha manifestato in passato un forte apprezzamento per David Hancko, difensore centrale di proprietà del Feyenoord. Il dirigente ...

