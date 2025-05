Hamilton torna in Italia | A Jesolo Sarno e Napoli mangiavamo pasta e pizza tutti i giorni

Lewis Hamilton è tornato in Italia, dove ha trascorso momenti indimenticabili a Jesolo, Sarno e Napoli, gustando ogni giorno pasta e pizza. In vista del weekend di Imola, il pilota ha condiviso le sue riflessioni in conferenza stampa, esprimendo entusiasmo e consapevolezza della pressione, ma sottolineando l'importanza di godere di ogni istante.

Alla vigilia del weekend ad Imola, Lewis Hamilton ha parlato in conferenza stampa e presentato l’appuntamento emiliano ricordando il passato e facendo il punto della situazione in casa Ferrari. Imola, le parole di Hamilton in conferenza stampa. «La pressione c’è, ma prevale l’aspetto gioioso», ha esordito il sette volte campione del mondo. Poi ha aggiunto: «Sono arrivato in Italia e ho trovato un meteo meraviglioso, mi sono ricordato dei tempi a Jesolo, Sarno, Napoli, mangiavamo pasta e pizza tutti i giorni. È diverso essere parte della Ferrari, sentire il calore della tifoseria da dentro. Non mi sento sotto pressione. Vedo solo grande passione e credo che siamo allineati negli obiettivi. Chiedo solo un po’ di pazienza, anche se io stesso non sono una persona molto paziente. Tutti vogliamo vincere subito, ma ci vorrà tempo per arrivare dove dobbiamo». 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hamilton torna in Italia: «A Jesolo, Sarno e Napoli mangiavamo pasta e pizza tutti i giorni»

