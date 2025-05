Hamilton | “Non ero mai entrato nell’hospitality Ferrari avevo paura Oggi l’ho fatto e ho capito”

Lewis Hamilton, emozionato per il suo debutto come pilota Ferrari al Gran Premio di Imola, condivide le sue paure e le difficoltà vissute in passato. "Non ero mai entrato nell'hospitality Ferrari, avevo paura; oggi l'ho fatto e ho capito", ha dichiarato, sottolineando un momento di grande significato nella sua carriera. Scopri di più sulla sua avventura.

