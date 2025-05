È l'attrice premio Oscar Halle Berry la prima vittima eccellente delle nuove stringenti regole in tema di dress code (leggi qui) imposte dall'organizzazione del Festival di Cannes a tutti i partecipanti. Halle Berry che è in giuria ha dovuto cambiare outfit all'ultimo momento perché il suo vestito non rispettava le regole. 🔗Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Halle Berry costretta a cambiare vestito: le nuove regole di Cannes colpisconol'attrice premio Oscar