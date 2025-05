ha vinto la squadra migliore

In un calcio dall’ascensore sociale perennemente guasto come quello italiano, fare quello che ha fatto il Bologna è un’impresa. Era da tempo, infatti, che una squadra al di fuori del solito circolo (le strisciate, le romane e il Napoli) non riusciva a portare a casa un trofeo. Nel nuovo millennio, ad eccezione della Fiorentina nel 200001 (che però godeva di uno status certamente diverso da quello di oggi), tutte le volte in cui una possibile outsider si è affacciata alla finale di Coppa Italia, ha finito per veder spegnersi il proprio sogno: è accaduto alla Sampdoria nel 2009, al Palermo nel 2011, alla Fiorentina nel 2014 e nel 2023, e all’Atalanta nel 2019 e nel 2021. Sembrava fosse un po’ nella natura cinica del nostro calcio che non potesse esserci spazio per nuovi vincitori. E invece il Bologna è riuscito a sfatare il tabù e lo ha fatto con una certa autorevolezza: niente colpi di scena, niente sofferenze, nonostante un po’ di braccino nel finale. 🔗Leggi su Ultimouomo.com

