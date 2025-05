Ha ragione il ‘comandante’ Favino bisogna dialogare Non mi interessano le firme mi interessano i ponti | la risposta di Giuli alla lettera del mondo del cinema

“ Io dico che ha ragione il ‘comandante’ Favino quando dice che bisogna dialogare. Servono ponti, serve confronto, non ho mai negato né mai negherò dialogo e confronto civile con chiunque abbia bisogno di un confronto da parte del ministero della Cultura”: così il ministro Alessandro Giuli, durante il Salone del Libro di Torino, ha risposto alla lettera inviata dal regista Andrea Segre e firmata, a oggi, da 300 personalità del mondo del cinema italiano come Nanni Moretti, Paolo Sorrentino, Marco Bellocchio e Giuseppe Tornatore; Jasmine Trinca, Maura Delpero, Margherita Buy e Pierfrancesco Favino. “La situazione lavorativa e produttiva del cinema italiano è indubbiamente in crisi. Negli ultimi due anni il quadro di complessiva incertezza normativa e i ritardi, generati in primis dall’operato del Governo nella gestione della riforma del Tax credit, hanno causato una crisi di sistema che ha colpito molte produzioni, soprattutto le più piccole e indipendenti, e ha lasciato senza lavoro centinaia di lavoratrici e lavoratori, a cui manca anche un sostegno al reddito per il 2025 e un sussidio di recupero salariale e contributivo per il 2024?, il cuore della lettera. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

