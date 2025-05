Ha lasciato tre gioielli e potrebbe tornare per raccoglierne i frutti. La Juventus riflette sul ritorno di chi, silenziosamente, ha fatto guadagnare più di 100 milioni. Tra nostalgie e strategie, la rifondazione comincia fuori dal campo Ha portato più di 100 milioni: ora è pronto a tornare alla Juve (LaPresse) – serieanews.com La Juventus che si prepara alla prossima stagione non è semplicemente un cantiere aperto: è un vero cambio di pelle. In campo, certo. In panchina, quasi sicuramente. Ma soprattutto ai piani alti, dove le decisioni contano quanto – e forse più – dei gol. La partenza imminente di Francesco Calvo, pronto a volare in Premier League per un nuovo incarico all’Aston Villa, apre una serie di caselle da riempire. A cominciare da quella che potrebbe essere occupata da un volto familiare e carismatico: Giorgio Chiellini. 🔗Leggi su Serieanews.com

