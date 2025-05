Personaggi Tv. Il botta e risposta tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua a infiammare il gossip e la rete. Dopo l’intervista di Sophie a Le Iene, l’ex compagno è tornato a farsi sentire con un lungo sfogo su Instagram. Tra accuse incrociate, promesse di battaglie legali e parole durissime, la tensione tra i due non accenna a placarsi. Ecco tutti i dettagli dell’ennesimo capitolo di una guerra senza tregua. Leggi anche: Jessica Morlacchi di nuovo in un reality? La verità a “Pomeriggio 5” Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, arriva un comunicato per i naufraghi: di cosa si tratta Alessandro Basciano rompe il silenzio su Sophie dopo “Le Iene”. A distanza di poche ore dalla messa in onda dell’intervista di Sophie Codegoni su Le Iene, arriva la controreplica di Alessandro Basciano. L’ex gieffino ha scelto Instagram per far sentire la propria voce, lanciando un messaggio chiaro e diretto contro quella che definisce “una strumentalizzazione mediatica” a suo danno. 🔗Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ha fatto una cosa grave”. L’affondo di Alessandro Basciano a Sophie dopo “Le Iene”