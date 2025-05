Gutierrez al Napoli arriva la risposta degli azzurri | presa una decisione per l’estate

Nelle ultime settimane il suo nome è stato spesso accostato al Napoli: la dirigenza azzurra ha finalmente deciso. In casa Napoli è già tempo di calciomercato. Nonostante il campionato debba ancora concludersi, la dirigenza azzurra è già al lavoro per trovare dei profili interessanti e adatti al gioco di Antonio Conte. Sarà sicuramente necessario un intervento per il reparto difensivo, considerando anche il futuro incerto di alcuni giocatori. Tra i tanti nomi monitorati dal ds del Napoli Manna c’è anche quello di Miguel Gutierrez. Il terzino spagnolo sta disputando un’ottima stagione col Girona e ha attirato l’attenzione di molte big in Europa, tra cui proprio il Napoli. Dopo tante voci su una possibile trattativa da parte del club azzurro arriva una decisione definitiva. Pedullà: “Gutierrez piace al Napoli ma non è una priorità”. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

