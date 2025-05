Gusto cultura e spettacolo sulle rive del Garda | torna la 73ª Fiera del Vino di Polpenazze

Sulle incantevoli rive del Lago di Garda, torna la 73ª Fiera del Vino di Polpenazze. Nel mese di maggio, appassionati di vino e gastronomia si ritrovano per celebrare le eccellenze enogastronomiche locali, tra degustazioni e incontri, in un evento imperdibile che unisce gusto, cultura e spettacolo. Un'esperienza unica da non perdere!

