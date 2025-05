Gust' Aspasso tre giorni di street food a Figline Valdarno

gustare delizie culinarie provenienti da diverse tradizioni. Tre giorni di festa, colori e sapori all'insegna del miglior street food, per tutti gli amanti del buon cibo e della convivialità. Scopri le prelibatezze offerte dai vari stand e lasciati trasportare in un viaggio culinario indimenticabile!

Torna l'evento "Figline Gust'Aspasso", una straordinaria celebrazione del cibo di strada che si terrà dal 16 al 18 maggio 2025 nel meraviglioso centro storico di Figline Valdarno, nella centralissima Piazza Ficino. Questa manifestazione promette un'esperienza unica, pensata per coinvolgere e. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - "Gust'Aspasso", tre giorni di street food a Figline Valdarno

