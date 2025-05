Guido Crosetto | Raggiunto il 2% del Pil per la Difesa un punto di partenza

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha celebrato il raggiungimento del 2% del Pil per la Difesa, sottolineando che si tratta di un importante punto di partenza. "Quello che ci eravamo impegnati a fare l'abbiamo fatto", ha dichiarato, evidenziando la necessità di proseguire nel rafforzamento della sicurezza nazionale.

"Quello che ci eravamo impegnati a fare l'abbiamo fatto", "il risultato l'abbiamo raggiunto ed √® gi√† una cosa importante". Cos√¨ il ministro della Difesa, Guido Crosetto, commenta il raggiungimento del 2% del Pil per la Difesa. "Sappiamo benissimo che questo √® un punto di partenza - ha aggiunto a margine della cerimonia per il cambio al vertice dell' Aeronautica Militare -. Il nostro obiettivo non √® raggiungere un risultato numerico ma quello di avere le capacit√† che la Nato ci chiede di dare all'Alleanza e di avere la capacit√† di mettere in sicurezza e difendere questo Paese ". 🔗Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Guido Crosetto: Raggiunto il 2% del Pil per la Difesa, un punto di partenza

