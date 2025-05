Guida ubriaco e con patente sospesa nei guai 25enne bergamasco

Un 25enne bergamasco si è trovato nei guai dopo essere stato denunciato a Udine per guida in stato di ebbrezza, nonostante avesse già la patente sospesa. Il giovane, sorpreso dalla Polizia Locale mentre circolava di notte a bordo di un autocarro, ha dimostrato imprudenza e irresponsabilità, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella degli altri.

Circolava a bordo di un autocarro in piena notte, in evidente stato stato di ebbrezza, nonostante la patente di guida gli fosse già stata sospesa. Nei guai un 25enne bergamasco, denunciato a Udine nella notte tra l’8 e il 9 maggio, quando è stato intercettato e fermato dalla Polizia Locale grazie a una segnalazione. Come riporta il sito Friulioggi.it, il veicolo era stato notato mentre transitava su viale Venezia in direzione del centro città. Immediatamente è scattata la ricerca del mezzo, individuato poco dopo in piazzale Cella. Dalle verifiche degli aganti è emerso che il giovane era alla guida nonostante la patente di guida fosse già oggetto di un provvedimento di sospensione. Inoltre, sottoposto al test alcolemico, ha fatto registrare un tasso quasi doppio rispetto al limite stabilito dalla Legge. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Guida ubriaco e con patente sospesa, nei guai 25enne bergamasco

