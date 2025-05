GUIDA TV 15 MAGGIO 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DEI RECORD

Scopri cosa vedere in TV questa sera, 15 maggio 2025, con la nostra Guida Tv di BubinoBlog! Gioca al totoshare e sfida te stesso sugli ascolti record. Tra le proposte di Rai, Mediaset, La7 e Discovery troviamo eventi imperdibili come "Che Dio Ci Aiuti 8" e l'epico "Eurovision Song Contest". Buona visione!

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:35 Che Dio Ci Aiuti 8 finale di stagione Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:00 23:15 Eurovision Song Contest Stasera c’è Cattelan su Rai2 ultima puntata Musica Talk Show Rai3 21:20 00:00 Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi new Tg3 Linea Notte Show Notiziario Rete 4 21:20 00:55 Dritto e Rovescio Drive Up Talk Show Rubrica Canale 5 21:35 00:50 Lo Show dei Record Tg5 Show Notiziario Italia 1 21:20 23:40 Senza Rimorso Gravity Film Film La7 21:15 01:00 Piazzapulita TgLa7 Talk Show Notiziario Tv8 21:35 22:45 Cucine da Incubo R Cucine da Incubo R Talent Talent Nove 21:30 23:30 Comedy Match 1°Tv Che Tempo Che Fa: Il Tavolo R Show Talk Show N.B: Per Nove è stata presa in considerazione la media ponderata delle tre parti, ovvero 2,8%. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GUIDA TV 15 MAGGIO 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DEI RECORD

