Guida AVAR per Inter-Lazio Tramontana sbotta | Ma che designazione è? Rocchi spiegaci perchè vuoi attirarti le…

Domenica sera, alle 20.45, si accenderà il grande match Inter-Lazio, valido per la 37.a giornata di campionato. La scelta dell’arbitro Rocchi ha suscitato polemiche, in particolare dal giornalista e tifoso interista Filippo Tramontana, che ha condiviso le sue perplessità sul suo canale YouTube. Scopriamo insieme le sue argomentazioni.

Domenica sera (ore 20.45) si disputerà il match Inter-Lazio valevole per la 37.a giornata di campionato. Sulla designazione arbitrale è stato molto polemico il giornalista e tifoso dell’Inter, Filippo Tramontana, che oggi pomeriggio sul suo canale YouTube, ha detto la sua opinione che di seguito vi proponiamo. Filippo Tramontana, le sue parole su Chiffi “Ci . L'articolo Guida AVAR per Inter-Lazio, Tramontana sbotta: “Ma che designazione è? Rocchi spiegaci perchè vuoi attirarti le.” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Guida AVAR per Inter-Lazio, Tramontana sbotta: “Ma che designazione è? Rocchi spiegaci perchè vuoi attirarti le…”

Ne parlano su altre fonti

Inter-Lazio 2-0, Tramontana: "Preoccupato dal calendario intasato di aprile. Dispiace per Taremi, Arna mvp"

Scrive msn.com: Nel suo tradizionale video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 2-0 contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia.

Inter-Lazio, la moviola - Guida sicuro: gestione serena e senza affanni

Come scrive fcinternews.it: È Marco Guida l'arbitro scelto per dirigere Inter-Lazio, match valido per la 32a giornata ... La direzione del VAR è affidata a Chiffi, coadiuvato dall'AVAR Ayroldi. Primo tempo dove gestisce ...

Mano di Gatti in Como-Juventus, per l'Avar era rigore: "Gli toglie il controllo". Il Var: "Per me no". L'audio

Secondo msn.com: Particolare specie, nonostante la sostanziale assoluzione da parte di Elenito Di Liberatore in rappresentanza dell'AIA nei confronti della terna Abisso-Guida-Maggioni, fa il dialogo fra Var e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Inter-Lazio 1-1 - gol di Kamada e Dumfries

Sport - Inter e Lazio pareggiano 1-1 nel match valido per la penultima giornata del campionato di Serie A.