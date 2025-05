Guida all’omicidio perfetto Tv8 | trama e finale spiegazione del film Tv8

Guida all’omicidio perfetto film Tv8. Guida all’omicidio perfetto film Tv8 del 2023 diretto da Max McGuire. I protagonisti principali sono Kate Kelsey e Lenore Thompson interpretate rispettivamente da Nola Martin e Tennille Read. Nel cast anche Shaun Benson, che dà il volto al personaggio di Benjamin Diggs. Quando un’esperta in omicidi è accusata di aver ucciso il marito dovrà usare le sue abilità investigative per dimostrare la sua innocenza. Questa è in breve la storia del thriller ispirato ad altri titoli come Omicidio al College Guida all’omicidio perfetto trama completa. Guida all’omicidio perfetto segue le vicende di Kate, una podcaster di true crime, che diventa la principale sospettata dell’omicidio di suo marito. Conosciuta per la sua esperienza nei casi di omicidio coniugale, Kate deve usare le sue abilità investigative per riabilitare il suo nome e trovare il vero assassino. 🔗Leggi su Spettacoloitaliano.it

