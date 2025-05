Guerra Ucraina-Russia | colloqui a porte chiuse a Istanbul Putin diserta i negoziati Zelensky va ad Ankara da Erdogan Trump | Potrei andare domani se le trattative procedono

Guerra Ucraina-Russia: colloqui a Istanbul – Le ultime notizie di oggi, 15 maggio 2025. A oltre tre anni dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e a piĂą di due mesi dai primi negoziati indiretti mediati dagli Stati Uniti in Arabia Saudita, le leadership di Mosca e Kiev tornano oggi a parlarsi a Istanbul, in Turchia. L’appello raccolto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per un incontro con il leader del Cremlino Vladimir Putin non è stato però accolto dal capo della Federazione russa. Gli Usa inviteranno ancora una volta Mosca ad accettare la proposta di un cessate il fuoco di un mese, giĂ accettata da Kiev. Ore 10:00 – Trump: “Domani potrei andare a Istanbul” –  Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe recarsi domani a Istanbul per presenziare ai colloqui tra Russia e Ucraina. 🔗Leggi su Tpi.it

Putin diserta i negoziati. Zelensky va ad Ankara da Erdogan. Trump: "Potrei andare domani, se le trattative procedono"