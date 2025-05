Guerra ucraina lo schiaffo di Putin a Istanbul | manda il consigliere Oggi vertice tra Mosca e Kiev Diserta anche Trump

La guerra in Ucraina continua a far tremare gli equilibri internazionali. Oggi, mentre Mosca e Kiev si preparano a un vertice a Istanbul, il consigliere ucraino Kyrylo Budanov avverte: "Né Putin né il suo sosia si presenteranno". La situazione si complica ulteriormente con l'assenza di Trump, che diserta l'incontro decisivo.

«Né Putin né il suo sosia si presenteranno ai negoziati di Istanbul». La previsione è stata consegnata da Kyrylo Budanov, capo dell?intelligence militare. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra ucraina, lo schiaffo di Putin a Istanbul: manda il consigliere. Oggi vertice tra Mosca e Kiev. Diserta anche Trump

Guerra Ucraina : morti 3 mila soldati ucraini, Putin minaccia gli Usa

Tra 2.500 e 3.000 soldati ucraini sono caduti nella Guerra contro la Russia. Lo ha detto il presidente Zelensky in un'intervista alla Cnn, aggiungendo che i feriti sono circa 10.

