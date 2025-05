Tempo di lettura: < 1 minuto Con tanto di numero di telefono non sarà difficile per la polizia municipale, individuare e sanzionare l’autore di un’affissione abusiva e selvaggia che ha interessato tutta la città ed ogni forma di arredo urbano. Pali della pubblica illuminazione, alcuni dei quali anche appena verniciati come fa notare il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli in un post sui social in cui ha annunciato la battaglia contro la persona che promuovendo un’attività di trasloco ha in verità imbrattato tutta la città di questi volantini. “ La Polizia Municipale è già al lavoro per individuare e sanzionare i responsabili – ha detto il sindaco -. Questi comportamenti incivili deturpano i beni comuni, costano soldi ai salernitani per la rimozione, rendono più difficile raggiungere l’obiettivo comune di una città bella ed ordinata”. 🔗Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Guerra alle affissioni abusive, polizia municipale al lavoro