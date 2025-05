Gucci torna a Firenze e sfila per le strade aspettando Demna

Gucci torna a Firenze con la tanto attesa sfilata Cruise 2026, un tributo alle sue origini. Questo evento segna anche l’ultimo capitolo della direzione creativa di Sabato De Sarno, anticipando l'arrivo di Demna Gvasalia. Le strade storiche della città hanno accolto una presentazione che unisce tradizione e innovazione, celebrando un nuovo inizio per il marchio.

La sfilata Gucci Cruise 2026 era doppiamente attesa. Innanzitutto, c’è l’omaggio a Firenze, la città in cui tutto è iniziato. Poi, è l’ultimo atto prima della grande rivoluzione: l’arrivo di Demna Gvasalia, che prenderà il posto di Sabato De Sarno. Significativamente, la sfilata si è svolta tra le mura di Palazzo Settimanni, sede dell’ Archivio Gucci. Ma, a sorpresa, le modelle sono uscite dal portone, attraversando piazza Santo Spirito: la moda che torna in strada, che prende vita. La sfilata Gucci Cruise 26. La scelta di sfilare a piazza Santo Spirito ha creato non poche polemiche a Firenze, riaprendo l’eterna questione dell’uso di location pubbliche, o storiche, come set. Per consentire lo svolgimento dell’evento e delle riprese senza problemi, le vie limitrofe sono state chiuse al passaggio. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Gucci torna a Firenze e sfila per le strade (aspettando Demna)

