Gubbio Primavera 3 | Sandreani e Briganti puntano alla promozione in Primavera 2

Il Gubbio Primavera 3, guidato dal duo di allenatori Alessandro Sandreani e Marco Briganti, punta alla promozione in Primavera 2. Con un importante percorso che li ha portati in finale playoff, i ragazzi di Sandreani e Briganti si preparano per il decisivo match di ritorno contro il C, in una stagione ricca di emozioni e ambizioni.

Il binomio cantianese Alessandro Sandreani allenatore e Marco Briganti vice allenatore (di origini umbre ma residente da anni a Cantiano) griffano l’importante stagione della Primavera 3 del Gubbio approdata in finale play off per salire di categoria. Sabato prossimo c’è il match di ritorno con il Catanzaro sconfitto al Pietro Barbetti 1-0 nella gara di andata di fronte a 600 spettatori. Due risultati su tre sono dalla parte della squadra di Sandreani per centrare una storica promozione in Primavera 2 che porterebbe una piccola realtà come Gubbio a sfidare squadre e società di lungo corso nei massimi campionati professionistici. Alla vigilia di questo match abbiamo raccolto le impressioni del tecnico cantianese, l’anno passato alla guida della Primavera 3 della Vis Pesaro che portò ai play off: "Premesso che è già di per sé una stagione straordinaria, andremo a Catanzaro a giocarci la partita che potremmo etichettare Davide contro Golia tanta è la forza della compagine calabrese, fisica sul campo, ma anche economica. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gubbio Primavera 3: Sandreani e Briganti puntano alla promozione in Primavera 2

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gubbio Primavera 3: Sandreani e Briganti puntano alla promozione in Primavera 2

Segnala msn.com: La squadra di Sandreani sfida il Catanzaro per una storica promozione in Primavera 2. Grande entusiasmo e spirito di sacrificio.

Primavera 3, il Gubbio batte 1-0 il Catanzaro nella finale d'andata

Si legge su corrieredellumbria.it: Il gol allo scadere il gol di Bita che raccoglie un bel lancio di Cuccarini e anticipa il portiere in uscita regala al Gubbio la vittoria nella finale di andata del campionato Primavera 3. La partita ...

Gubbio, effetto Sandreani sulla Primavera: "C'è senso di appartenenza"

Riporta corrieredellumbria.it: La Primavera del Gubbio ha vinto (1-0) la finale di andata contro il Catanzaro (il return match si giocherà sabato 17) giocando una grande partita da squadra. Tatticamente ben disposta in campo ha fat ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Play at Home: 10 titoli gratuiti arrivano in primavera

Scarica 10 titoli gratuiti a partire dal 26 marzo. Inoltre Horizon Zero Dawn sarà disponibile a partire dal 20 aprile.