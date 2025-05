Gubbio la magia dei Ceri incanta l’Umbria | folla in festa per l’Alzata

Un fiume di emozioni ha invaso Piazza Grande per uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dell’anno: l’Alzata dei Ceri. Gubbio ha celebrato con orgoglio e devozione una delle tradizioni più antiche dell’Umbria, attirando una folla immensa da tutta la regione e oltre. Nel cuore della città, tra colori vivaci, suoni festosi e l’inconfondibile rintocco del campanone di Palazzo dei Consoli, i tre Ceri hanno compiuto le tradizionali “birate”, accendendo l’entusiasmo e la commozione dei presenti. Un momento di profonda intensità che ha trasformato la piazza in un palcoscenico di emozioni condivise. L’Alzata dei Ceri non è solo un evento folcloristico, ma un autentico capolavoro di bellezza e partecipazione collettiva, che ogni anno rinnova lo spirito di appartenenza e l’identità di un’intera comunità. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

