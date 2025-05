Guasto in stazione a Novara una giornata da dimenticare per i pendolari

Un guasto alla linea elettrica nella stazione di Novara ha creato disagi significativi per i pendolari, con la circolazione dei treni tra Torino e Milano e Novara e Milano ripristinata solo questa mattina. I disservizi, iniziati nel pomeriggio di ieri, hanno coinvolto anche altre tratte, trasformando la giornata di viaggio in un incubo per molti.

É tornata regolare solo alle 6 di oggi, giovedì 15 maggio, la circolazione dei treni sulle linee Torino-Milano e Novara-Milano. A causa di un guasto alla linea elettrica che si è verificato nel pomeriggio di ieri nella stazione di Novara, infatti, i treni delle due tratte, ma anche quelli tra.

