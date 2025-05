Guardia di finanza il prefetto Francesco Zito in visita al comando regionale

Il prefetto Francesco Zito ha recentemente visitato il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, dove è stato accolto dal generale di brigata Francesco Mazzotta e dal generale di brigata Carlo Tomassini. L'incontro presso la Caserma “Cefalonia” ha rappresentato un'importante occasione di confronto e collaborazione tra le istituzioni locali e le forze di polizia.

Il prefetto della provincia di Perugia Francesco Zito ha visitato il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Perugia, accolto dal generale di brigata Francesco Mazzotta, comandante regionale, e dal comandante provinciale, generale di brigata Carlo Tomassini presso la Caserma "Cefalonia".

