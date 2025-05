Gualtieri porta ancora l' emergenza abitativa in Europa | Servono fondi dedicati

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, torna a Bruxelles per richiedere fondi urgenti dedicati all'emergenza abitativa in Europa, con particolare attenzione alle famiglie della "fascia grigia". La sua proposta si inserisce nel dibattito durante la riunione del Comitato Europeo delle Regioni, prevista per il 14 e 15, evidenziando la necessitĂ di azioni concrete per affrontare questa crisi.

