Gualtieri torna a Bruxelles per affrontare l'emergenza abitativa in Europa, sottolineando la necessità di fondi urgenti e dedicati. L'attenzione si concentra sulle famiglie della "fascia grigia", a rischio di marginalizzazione. La sua richiesta emerge in occasione della riunione del Comitato Europeo delle Regioni, in programma il 14 e 15.

Gualtieri porta ancora l'emergenza abitativa in Europa: "Servono fondi dedicati"

Emergenza casa, Gualtieri a Bruxelles: “Roma ha bisogno di case popolari, usare fondi Pnrr rimasti”

Gualtieri a Bruxelles: "Serve piano Ue per affrontare l'emergenza abitativa"

