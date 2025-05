gta 6 il rinvio è necessario per realizzare le grandi ambizioni di rockstar ma la nuova data di uscita è solida

Rockstar Games ha ufficialmente posticipato l’uscita di GTA 6 al 26 maggio 2026, facendo slittare di quasi un anno il lancio del titolo più atteso del decennio. Una decisione maturata non per imprevisti tecnici o strategici, ma per garantire che l’esperienza finale sia all’altezza di aspettative altissime e che il gioco possa incarnare la visione creativa di Rockstar senza compromessi. A spiegarlo è stato Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, durante la presentazione dei risultati finanziari della compagnia. Zelnick ha affermato nel corso di un’intervista con IGN che con l’avvicinarsi della fase conclusiva dello sviluppo è emersa la necessità di un ulteriore periodo di rifinitura. “Quando si punta alla perfezione, è normale che con l’avanzare dei lavori emergano esigenze di lucidatura che prima non erano evidenti,” ha dichiarato. 🔗Leggi su Game-experience.it

