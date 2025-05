GTA 6 il rinvio al 2026 farà perdere al mercato console 27 miliardi di dollari nel 2025 secondo gli analisti

Il rinvio di GTA 6 al 2026 ha scosso l'industria dei videogiochi, con analisti che stimano perdite di 27 miliardi di dollari per il mercato delle console nel 2025. Questo ritardo non solo colpirà le vendite, ma avrà anche ripercussioni significative su sviluppatori e rivenditori, creando una vera e propria tempesta nel settore.

La notizia del rinvio ufficiale di GTA 6 al 2026 ha avuto un impatto immediato e pesante sull'intero mercato dei videogiochi. Secondo gli analisti di Ampere Analysis, il ritardo del gioco comporterà nel solo 2025 una perdita stimata di 2,7 miliardi di dollari in termini di ricavi nel settore console. Questo perché il titolo di Rockstar Games non è solo un evento videoludico, ma anche un traino fondamentale per la vendita di hardware e software. Appena pochi giorni dopo la pubblicazione del secondo trailer di GTA 6, grazie a The Game Business scopriamo che in particolare, PlayStation 5 e Xbox Series XS subiranno una frenata con circa 700.000 console in meno vendute rispetto alle stime precedenti. Allo stesso tempo, anche la vendita dei giochi calerà in modo drastico, con una riduzione stimata di 21 milioni di copie per il 2025.

