Un singolo screenshot trapelato da Grand Theft Auto 6, ambientato nella zona di Grassrivers, ha acceso un acceso dibattito nella community online: è davvero un bambino quello che si vede seduto a un tavolo all’aperto, accanto ad altri NPC? Il frame è stato diffuso dall’account X (ex-Twitter) TheGTAVerse e ha rapidamente superato 1,5 milioni di visualizzazioni, sollevando interrogativi che vanno ben oltre la semplice curiositĂ estetica. La controversia nasce da un elemento fondamentale della serie GTA: la libertĂ d’azione estrema concessa al giocatore. Un aspetto che ha sempre escluso con decisione la presenza di personaggi minorenni, proprio per evitare che l’interazione con essi possa degenerare in violenza o abusi, anche involontari. Una regola non scritta, ma rigidamente osservata da tutti i grandi publisher. 🔗Leggi su Gamerbrain.net

GTA 6: Il misterioso bambino di Grassrivers