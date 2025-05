Gruppo SEA nel 2024 utile a €1706 mln +92% ricavi a €8231 mln 79%; rinconfermati Michaela Castelli come Presidente e Armando Brunini come AD

Nel 2024, il Gruppo SEA ha celebrato risultati finanziari solidi, con un utile netto di 170,6 milioni di euro e ricavi consolidati pari a 8.231 milioni, in crescita del 7,9%. Michaela Castelli è stata riconfermata presidente e Armando Brunini AD, segnando un anno di successo e continuità per la capogruppo, che ha registrato un EBITDA di 339,4 milioni.

La capogruppo SEA ha chiuso il 2024 con ricavi di 814,4 milioni di euro (+7,9% rispetto al 2023), un EBITDA di 339,4 milioni (+5,1%) e un utile netto di 163,9 milioni, in crescita rispetto all'anno precedente Nel 2024, il Gruppo SEA ha registrato un'utile netto ha raggiunto 170,6 milioni di e 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gruppo SEA, nel 2024 utile a €170,6 mln (+9,2%), ricavi a €823,1 mln (7,9%); rinconfermati Michaela Castelli come Presidente e Armando Brunini come AD

Sea: utile e ricavi in crescita nel 2024, Armando Brunini confermato ceo

Per gli aeroporti di Miano ricavi in aumento a 823,1 milioni di euro contro i 762,7 milioni del 2023. Oltre 39 milioni passeggeri trasportati a Linate e Malpensa.

Sea: utile 2024 a 163,9 mln, +7,8% i ricavi, Brunini confermato ceo

Milano, 15 mag - Sea ha chiuso l'esercizio 2024 con ricavi di gestione pari a 814,4 milioni di euro (754,9 milioni di euro nel 2023) mentre l'Ebitda e' pari a 339,4 milioni

SEA: ok al bilancio 2024. Michaela Castelli e Armando Brunini nominati presidente e Ad

Milano, 15 MAG – L'Assemblea degli Azionisti riunitasi in data odierna, presso la sede legale di Linate, ha approvato il bilancio d'esercizio 2024 di SEA S.p.A

