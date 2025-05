Gruppo San Donato lancia I Respect con Gabrielle Fellus per prevenire aggressioni ospedaliere

Il Gruppo San Donato presenta "I Respect – La cultura del rispetto", un'iniziativa innovativa ideata con Gabrielle Fellus per prevenire le aggressioni in ospedale. Sostenuta dalla Gsd Foundation Ets, questa proposta è destinata a medici, infermieri e operatori sanitari, fornendo strumenti efficaci per gestire e mitigare conflitti in ambiente ospedaliero.

Nel Gruppo San Donato ha preso vita una nuova iniziativa denominata I Respect – La cultura del rispetto, volta a fornire strumenti per prevenire e gestire le aggressioni in ambiente ospedaliero. L'impresa, concepita con il supporto della Gsd Foundation Ets, è rivolta a medici, infermieri, operatori sanitari e personale amministrativo, con l'obiettivo di creare condizioni

