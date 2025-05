Grottaminarda via Tratturo finalmente asfaltata | partono i lavori per rimediare ai danni del cantiere Hirpinia

Finalmente ci siamo: a Grottaminarda iniziano i lavori per l'asfaltatura di via Tratturo, compromessa dai mezzi utilizzati per il cantiere della Stazione "Hirpinia". A partire da martedì 20 maggio, il "Consorzio Hirpinia AV" interverrà per ripristinare il manto stradale, previsti in quattro giorni. Un atteso miglioramento per la viabilità locale!

Inizieranno martedì 20 maggio i lavori per il ripristino del manto stradale di via Tratturo, danneggiato dal transito dei mezzi all'opera per la realizzazione della Stazione "Hirpinia". L'intervento a cura del "Consorzio Hirpinia AV", dovrebbe durare quattro giorni ed interesserà l'intera.

Grottaminarda: al via i lavori per il rifacimanto di via Tratturo

Si legge su msn.com: Un tratto danneggiato dal transito dei mezzi all'opera per la realizzazione della Stazione Hirpinia Mantenuto anche l'impegno, preso con i residenti, del rifacimento dell'asfalto di via Carolone, trat ...

