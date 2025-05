Grottaminarda AV – Spaccio di stupefacenti | i Carabinieri arrestano una 27enne Sequestrate dosi di cocaina e hashish

Grottaminarda: 27enne arrestata per spaccio di droga, sorpresa dai Carabinieri durante la cessione. Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di tali servizi, i Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno tratto in arresto una 27enne di origini romene, domiciliata nel comune ufitano, ritenuta gravemente indiziata del reato di “ detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ”. I fatti si sono verificati questa notte a Grottaminarda, dove la donna è stata sorpresa dai militari dell’Arma nell’atto di cedere un involucro, verosimilmente contenente droga, a un uomo in cambio di denaro. 🔗Leggi su Puntomagazine.it