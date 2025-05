Gropello Cairoli in sella allo scooter si scontra con un trattore | morto Antonio Sacco

Gropello Cairoli, 15 maggio 2025 – Era in sella al suo scooter quando, per cause che sono ancora al vaglio della polizia locale di Gropello Cairoli, forse mentre si trovava in fase di sorpasso, si è scontrato con un trattore. Antonio Sacco, 68 anni, noto in Lomellina per essere stato l’ex-gestore della discoteca Il Boscaccio di Zerbolò, è morto oggi pomeriggio mentre, a bordo di una ambulanza della Croce Verde di Vigevano, stava raggiungendo il policlinico San Matteo di Pavia. Lo schianto fatale è avvenuto poco prima delle 17. L’uomo, che in un primo momento sembrava essere cosciente, poco dopo è andato in arresto cardiaco, tanto che in ambulanza è stato assistito con il massaggiatore automatico. Ma quando è arrivato a Pavia aveva già cessato di vivere. La polizia locale dovrà accertare le cause del sinistro per le quali, al momento, non si esclude alcuna ipotesi compresa quella di un possibile malore. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gropello Cairoli, in sella allo scooter si scontra con un trattore: morto Antonio Sacco

