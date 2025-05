green ark lancia un appello per un cambiamento epocale nel segno della sostenibilità e della memoria

In questo contesto, la società Green Ark rilancia un forte appello per un cambiamento epocale, ispirato ai valori della pace, della fratellanza, della memoria e della sostenibilità. Biella, 13 maggio 2025 – Cinque episodi, cinque messaggi che nelle ultime tre settimane hanno lasciato un segno profondo nel tessuto civile e spirituale del nostro Paese. In questo contesto, la società Green Ark rilancia un forte appello per un cambiamento epocale, ispirato ai valori della pace, della fratellanza, della memoria e della sostenibilità. 1. Papa Francesco: “Papà di tutti i popoli, Nonno di tutti i bambini”. Il Pontefice ha lasciato un’eredità di pace e impegno per il futuro, culminata nel suo toccante messaggio in Piazza San Pietro: “La sofferenza che si è fatta presente nell’ultima parte della mia vita l’ho offerta al Signore per la pace nel mondo e la fratellanza tra i popoli. 🔗Leggi su 361magazine.com

