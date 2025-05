grazie alle rinnovabili le emissioni di co2 in cina calano nonostante la crescita economica

Nei primi tre mesi del 2025, la Cina è riuscita a ridurre le sue emissioni di Co2 dell’1,6%, nonostante un consumo energetico cresciuto del 2,5%. A rilevarlo è un’analisi del Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) che sottolinea il ruolo svolto dagli investimenti in fonti rinnovabili nel raggiungere questo risultato, considerato “una pietra miliare” nel processo di transizione. Nei 12 mesi da marzo 2024 a marzo 2025 il calo dell’anidride carbonica è stato dell’1%. Le emissioni in Cina sono giĂ calate in passato ma solo per la frenata della domanda come durante la crisi Covid. L’aumento della capacitĂ di impianti eolici, solari e nucleari ha consentito ora di contenere la quantitĂ di Co2 anche in condizioni di espansione dell’attivitĂ economica. La Cina è, di gran lunga, il paese che emette piĂą Co2 al mondo, oltre 12 miliardi di tonnellate l’anno. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

