Grave incidente a Gonzaga | moto finisce contro un’auto in svolta Gravissimo un 40enne

Gonzaga (Mantova), 15 maggio 2025 – Gravissimo incidente stradale, questa mattina intorno alle 12.45 a Gonzaga, in strada provinciale Brigate Garibaldine. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate un’autovettura Opel Astra condotta da un 47enne di Gonzaga e una moto Yamaha Tracer condotta da un 40enne di Motteggiana. Dalla prima ricostruzione, sembra che l’autovettura stesse svoltando per entrare nel parcheggio del supermercato, omettendo di dare la precedenza al motociclo che è andato a schiantarsi violentemente nella fiancata destra del veicolo. Vista la gravità delle lesioni patite dal motociclista, è intervenuta l’eliambulanza, che ha trasportato il 40enne all’Ospedale Civile di Brescia in codice rosso in pericolo di vita, con diverse fratture esposte e scomposte. Il conducente dell’altro veicolo è stato portato in codice giallo presso l’Ospedale Civile di Mantova. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

