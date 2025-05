Grandine temporali e forte vento | è allerta gialla in Veneto A rischio allagamento sottopassi e interrati

L'ondata di maltempo colpisce il Veneto, portando grandinate, temporali e forti venti. Le province sono in allerta gialla, con un elevato rischio di allagamenti in sottopassi e aree interrate. Il Centro funzionale decentrato monitora la situazione e lancia un appello alla popolazione per adottare precauzioni in vista di possibili disagi.

Il maltempo si abbatte sul Veneto. Grandinate, temporali, e allagamenti: le province lanciano l'allarme. In considerazione di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato. 🔗Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Grandine, temporali e forte vento: è allerta gialla in Veneto. A rischio allagamento sottopassi e interrati

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Grandine, temporali e forte vento: è allerta gialla in Veneto. A rischio allagamento sottopassi e interrati

Come scrive msn.com: Il maltempo si abbatte sul Veneto. Grandinate, temporali, e allagamenti: le province lanciano l'allarme. In considerazione di queste previsioni, il Centro funzionale ...

Maltempo Sicilia, allerta temporali con grandine e vento forte: scuole chiuse e treni sospesi. L'elenco dei Comuni e delle tratte

Scrive msn.com: Allerta maltempo arancione in Sicilia. Il dipartimento regionale della Protezione civile siciliana ha diramato ieri un avviso che prevede dalle prime ...

Vento forte e temporali: allerta gialla estesa in Emilia-Romagna

Si legge su msn.com: Prosegue il mal tempo e si prevede mare molto mosso, la forte pioggia potrà innalzare i livelli dei fiumi. Ecco cosa aspettarsi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo temporali e venti forti : allerta Lombardia e Veneto

L'atteso flusso instabile, con centro d'azione sulla Gran Bretagna e che da ieri sera si avvicina al nostro Paese, sta determinando condizioni di marcata instabilità nelle regioni settentrionali.