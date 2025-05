grande festa al parco mimma rolla alunni a lezione insieme a dante

Grande festa al parco Mimma Rolla: protagonisti i bambini che sono stati affascinati dal percorso proposto, ossia assistere alla nascita di un libro, con la messa in pratica della creativitĂ e degli stimoli della fantasia. Sabato scorso di fronte alla Mondoteca si è tenuto l’evento conclusivo del progetto " Dante va a scuola " di Myriam Ippolito, Giulia Biassoli, Alessandra Barli e la casa editrice GD Edizioni, patrocinato dal Comune di Arcola. Dopo aver consegnato alle scuole aderenti al progetto una copia omaggio del primo libro "Dante e la Notte delle Favole" per la biblioteca scolastica, le maestre hanno letto il libro con i bambini. Successivamente hanno eseguito un piccolo laboratorio ideato dalle autrici con il quale i bambini hanno immaginato disegnando la loro avventura di Dante. Durante l’evento sono state presentate le avventure di Dante, è stato raccontato il back stage dei libri e la loro realizzazione mostrando come nasce un libro, dall’idea alla stampa, perchĂ© ogni libro racconta una storia, ma ha anche la sua. 🔗Leggi su Lanazione.it

