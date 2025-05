gran premio di imola l inno nazionale cantato da 6 tenori della fondazione pavarotti

Imola, 15 maggio 2025 – Sei tenori, selezionati dalla Fondazione Pavarotti, canteranno l’Inno Nazionale, sullo schieramento di partenza del Formula 1 AWS Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settima prova del Mondiale di Formula 1 edizione 2025, in programma domenica all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. La Fondazione Pavarotti è un’organizzazione senza scopo di lucro, con un duplice obiettivo: mantenere viva la memoria umana e artistica del celebre tenore Luciano Pavarotti (1935-2007), attraverso grandi eventi in tutto il mondo e sostenere giovani cantanti lirici meritevoli. Le sei voci che intoneranno il “Canto degli italiani” sono: Davide Battiniello, Manuel Miro Caputo, Paolo Delai, Oronzo D’Urso, Emanuele Pellegrini e Davide Tuscano. Kimi Antonelli partecipa ai caroselli per la vittoria del Bologna Sbandieratori e musicisti per rinnovare una tradizione medievale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

