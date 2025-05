Gran Galà Calcio Umbro 2025 | ospiti e programma

E’ davvero tutto pronto per la nuova edizione dell’attesissimo “ Gran galà del calcio umbro “, kermesse sportiva autentico emblema del pallone Made in Umbria. Un evento in programma nella serata di martedì 3 giugno, a partire dalle ore 21, nella cornice della Locanda del Cardinale di Assisi (in Piazza del Vescovado, dove si era svolto anche il Gran Galà 2024 a cui avevamo preso parte). Il Gran Galà Calcio Umbro 2025, come è stato confermato dalle ‘menti’ dell’evento Antonio Palazzetti e Massimo Boccucci, non vuol rappresentare esclusivamente un evento all’insegna della passione per il calcio, bensì un vero e proprio tributo ai protagonisti della stagione in Umbria, così come alle grandi storie di sport meritevoli di attenzione. IL 3 GIUGNO TANTI OSPITI AL GRAN GALA’ CALCIO UMBRO 2025 AD ASSISI. 🔗Leggi su Danielebartocciblog.it

