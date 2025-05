GPT-4 1 è entrato in ChatGPT | è il nuovo modello specializzato in logica e coding

GPT-4.1 è il nuovo modello di ChatGPT, progettato per eccellere in logica e coding. Fino a poco tempo fa, era accessibile solo tramite API. Sebbene non sostituisca il versatile GPT-4, si concentra specificamente sulla scrittura di codice di alta qualità. Scopri di più su questa innovativa evoluzione!

Fino a un mese fa era disponibile solo tramite API. Non va a sostituire GPT-4o, che resta il modello tuttofare, ma si prende la responsabilità di scrivere del buon codice. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - GPT-4.1 è entrato in ChatGPT: è il nuovo modello specializzato in logica e coding

ChatGPT, arrivano i modelli GPT-4.1 e GPT-4.1 mini

Come scrive msn.com: OpenAI ha annunciato l'integrazione dei modelli di AI GPT-4.1 e GPT-4.1 mini in ChatGPT per migliorarne le capacità di coding e debugging.

Non solo ChatGPT: con GPT-4.1 l'AI entra comunque nella tua vita

Riporta ilsoftware.it: Tra i più recenti sviluppi del settore, l’aggiornamento del modello GPT-4.1 rappresenta uno snodo fondamentale ... promette di andare ben oltre ChatGPT diventando parte integrante della nostra ...

Con ChatGPT si risparmia (solo) 1 ora di lavoro a settimana

Da mrw.it: Nonostante il clamore mediatico e gli investimenti miliardari di diverse grandi società, i chatbot basati su AI generative come ChatGPT, Claude e Gemini non starebbero impattando significativamente né ...

