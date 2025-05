Governo Meloni stretta tra epica europeista e malessere silenzioso dei piccoli imprenditori e del ceto medio; Salvini non è un problema

Il governo Meloni si trova in una delicata posizione, bilanciando l’ambizione europeista con le esigenze dei piccoli imprenditori e del ceto medio in difficoltà. In questo contesto, Salvini non rappresenta una minaccia, poiché Meloni coglie l'opportunità di ridefinire un'Unione Europea che valorizzi gli Stati anziché schiacciarli, affrontando la realtà senza lasciarsi intimorire da fantasmi politici.

Meloni sa che questo è il momento per lavorare a una nuova architettura dove gli Stati contano in una UE che non li schiaccia o li elide. Lo spauracchio di Salvini che le ruberebbe voti a destra o che sarebbe pronto a una crisi politica non esiste La narrazione frequente è quella di una Giorg 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Governo, Meloni stretta tra epica europeista e malessere silenzioso dei piccoli imprenditori e del ceto medio; Salvini non è un problema

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pensioni anticipate, continua il crollo per la stretta del governo Meloni: -23% nel primo trimestre

repubblica.it scrive: ROMA – Eccola la vera politica attiva del governo Meloni: trattenere le persone al lavoro, anche con le strette sulle pensioni. Lo dimostrano ancora una volta non solo i dati sull’occupazione ...

Governo spacca record, Meloni puó scrivere la storia: ecco perchè

Lo riporta tag24.it: Il 22 aprile scorso il governo Meloni ha compiuto 2 anni e mezzo: si tratta per certi versi già di un record per il primo governo guidato da un partito di destra. La presidente del Consiglio ...

La stretta di mano di Meloni con Landini e Bombardieri all'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi

Scrive quotidiano.net: (Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2025 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato I sindacati a Palazzo Chigi per discutere di sicurezza e salute sul lavoro. Le immagini della stretta ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Pressioni di Salvini e Tajani su Meloni: Il Nodo Cruciale della Corsa alle Europee

Nel contesto delle prossime elezioni europee, emerge un'interessante dinamica di pressioni da parte di Matteo Salvini e Antonio Tajani nei confronti di Giorgia Meloni, focalizzata sul nodo cruciale della sua potenziale candidatura.