Meloni sa che questo è il momento per lavorare a una nuova architettura dove gli Stati contano in una UE che non li schiaccia o li elide. Lo spauracchio di Salvini che le ruberebbe voti a destra o che sarebbe pronto a una crisi politica non esiste La narrazione frequente è quella di una Giorg 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Governo, Meloni stretta tra epica europeista e malessere silenzioso dei piccoli imprenditori e del ceto medio; i suoi voti al sicuro da Salvini