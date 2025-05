È stato avviato un nuovo progetto da parte di Google, incentrato principalmente sulla sensibilizzazione dei progetti di tecnologia. Si è sentito parlare a lungo di una nuova idea di Google, in grado di migliorare la visione delle persone nei confronti della tecnologia. Un tipo di questione particolare e che non si vede spesso, ma che potrebbe cambiare la situazione per quanto riguarda i prossimi piani dell'azienda. 🔗Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - Google Presenterà Dei Nuovi Video Per I Suoi Progetti: Cambierà Il Futuro Della Tecnologia.