Gomitata di Beukema a Gabbia | l'Avar era il Var che ha chiamato l'OFR su Kalulu in Lazio-Juventus

La finale di Coppa Italia ha lasciato strascichi, con polemiche riguardo alla gomitata di Beukema a Gabbia e il controverso intervento del VAR su Kalulu nel match Lazio-Juventus. Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha scelto di non commentare l’arbitraggio dopo la sconfitta, evidenziando una professionalità che potrebbe influenzare il futuro della squadra.

Sergio Conceicao, tecnico del Milan sconfitto in finale di Coppa Italia dal Bologna, non ha cercato alibi nell`arbitraggio, ma all`indomani della.

Gomitata a Gabbia, su Gazzetta: “Le immagini sono chiare”

