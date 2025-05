Go Red or Go Blue | Speciale Parlamento Europeo – Ospite Letizia Moratti

In questa nuova puntata di "Go Red or Go Blue", Eleonora Tomassi ci porta al Parlamento Europeo con l'ospite Letizia Moratti, eurodeputata di Forza Italia. Insieme, esploreremo le sfide dell'industria europea, dall'autonomia strategica alla competitività, in un dialogo vivace e diretto su temi cruciali per il futuro dell'Europa.

Nuova tappa del nostro viaggio al Parlamento Europeo con la rubrica americana politicamente scorrettissima condotta da Eleonora Tomassi. Questa volta l'ospite è Letizia Moratti, eurodeputata di Forza Italia (gruppo PPE). Con lei abbiamo parlato di Europa e industria, tra autonomia strategica e competitività globale. Focus sul settore automotive, oggi attraversato da una transizione profonda che impone scelte rapide e lucide. E uno sguardo ai dazi e alle tensioni commerciali con gli Stati Uniti, che chiamano l'UE a una posizione chiara tra difesa del mercato interno e apertura internazionale. Spazio anche al recente congresso del PPE in Spagna, tra bilanci e nuove traiettorie: rafforzare il centro, parlare con credibilità alle imprese e ai cittadini, senza cadere né nella tecnocrazia né nel populismo. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Go Red or Go Blue: Speciale Parlamento Europeo – Ospite Letizia Moratti

