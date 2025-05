Go-Jo chi è il cantante dell’Australia all’Eurovision 2025

Go-Jo, pseudonimo di Marty Zambotto, è un cantautore australiano di 29 anni con cittadinanza francese. Nato a Manjimup, una remota cittadina dell’Australia Occidentale, è cresciuto lontano dalla civiltà. Francese di origini grazie al padre, è cresciuto in una proprietà autosufficiente fuori dalla rete elettrica, senza acqua corrente, segnale telefonico o alcun comfort tradizionale. «Ero isolato dalla società », ha raccontato al Guardian. «Ho imparato a essere creativo in modo del tutto personale. All’inizio a scuola mi sentivo un estraneo, ma negli anni ho imparato a sentirmi a mio agio con me stesso». Ha iniziato a suonare la chitarra a 13 anni, scrivendo e producendo canzoni per altri artisti prima di trovare la propria strada sul palcoscenico. Trasferitosi a Sydney, ha iniziato a farsi conoscere come busker, condividendo performance sui social media. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

