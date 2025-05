Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui ) – La questione urbanistica milanese ha avuto risvolti importanti nelle ultime settimane. A fine aprile, quattro membri della commissione Paesaggio – l’organo comunale che valuta l’impatto dei progetti edilizi sul paesaggio urbano e sul patrimonio architettonico e ambientale della città – si sono dimessi dopo le contestazioni della Procura in merito a una nuova palazzina nei pressi di piazza Aspromonte, non lontana da piazzale Loreto (no, i cantieri per la sua mastodontica riqualificazione non sono ancora partiti). Secondo l’accusa, i quattro componenti della commissione Paesaggio avrebbero omesso «dolosamente di rilevare che l’area (all’interno della quale è stata costruita la palazzina, ndr ) era un cortile» circondato da altri palazzi. 🔗Leggi su Linkiesta.it

Linkiesta.it - Gli sviluppi della questione urbanistica milanese, e l'evanescenza della rigenerazione