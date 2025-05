Gli orti diventano scuola di cittadinanza | nonni e bambini celebrano l’Europa

Il 15 maggio, il Centro Sociale Anziani e Orti di San Faustino ha ospitato una festa europea, unendo generazioni in un abbraccio di conoscenza e collaborazione. Il sindaco Massimo Mezzetti e l’assessora Federica Venturelli hanno celebrato l'importanza dell’incontro tra nonni e bambini, trasformando gli orti in una vera e propria scuola di cittadinanza.

Il sindaco Massimo Mezzetti e l’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli hanno festeggiato l’Europa e lo scambio tra generazioni nella cornice del Centro Sociale Anziani e Orti di San Faustino, dove nella mattinata di giovedì 15 maggio i nonni hanno accolto bambini e ragazzi alla. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Gli orti diventano scuola di cittadinanza: nonni e bambini celebrano l’Europa

